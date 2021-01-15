385 araçlık otopark kiraya verilecek

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecek.

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