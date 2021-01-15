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15.01.2021 - 14:56 |

385 araçlık otopark kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek.

385 araçlık otopark kiraya verilecek

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecek.

İlan detayları için tıklayın.

 

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