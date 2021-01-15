15.01.2021 - 14:56 |
385 araçlık otopark kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek.
Seçim barajında flaş ayrıntı! 600 vekile 600 bölge...Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesinin ardından üzerinde çalışma yapılan en önemli başlıklardan biri siyasi partiler kanunuyla birlikte seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemeler. AK Parti'de çalışmalar ne aşamada? Ayrıntıları CNN Türk editörü Kıvanç El aktardı...