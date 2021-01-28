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28.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

495 firmaya toplam 15.5 milyon lira ceza

Türkiye genelindeki market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

495 firmaya toplam 15.5 milyon lira ceza

Denetimler sonucu en çok sebze meyve, ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde, son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürün denetlendi. Öte yandan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası kesildi. Kurul tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışı nedeniyle 495 firmaya toplam 15.5 milyon lira para cezası verildi.

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