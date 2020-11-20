5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak...

Özellikle kasımda yapılan indirim kampanyaları nedeniyle en yoğun zamanlarını yaşayan kargo ve kurye sektörü, pandemiyi de düşünerek vatandaşların mağdur olmaması için yeni formüller buldu.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, geçen yıl beklenmeyen bir taleple karşılaştıkları için dağıtım ve teslimatlarda gecikmeler yaşandığını ancak bu yıla hazırlıklı girdiklerini söyledi.

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre pandeminin de etkisiyle talebin daha da arttığı e-ticaret sektörüne paralel olarak iş yükünün bu yıl ikiye katlandığını dile getiren Kut, istihdam ihtiyacını girişimci/esnaf kurye dedikleri elemanlarla sağladıklarını belirterek, "Bu sisteme katılan her bir motorlu kurye / kargo elemanı kendi şirketini kurup fatura keser hale geliyor. Taşıdıkları ürün başına yaklaşık 3 lira kazanıyorlar. Günde 100-150 ürün taşıması yapabiliyorlar" dedi.

EV HANIMI DA KAZANACAK

6 ay içerisinde ev hanımlarını da emanetçi yapacak bir proje için regülatörlerle görüştüklerini anlatan Kut, "Evde kişiyi bulamadığı için teslim edilemeyen kurye ya da kargolar ev hanımlarına verilecek. Bu şekilde hem ev hanımı kazanacak hem de gönderi daha sağlıklı yapılacak" dedi. Yeni teslimat noktaları yaratmak için AVM'lerle de görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kut, "Zincir mağazaların şubeleri de teslimat noktası olabilir" diye konuştu.

TESLİMATA FARKLI MODEL

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, bu yıl ek olarak 2 bin kişiye ek istihdam yarattıklarını ve çalışan sayısının 17 bine ulaştığını söyledi. Önyol "Esnaf girişimci, farklı teslimat noktaları dışında akıllı kargo dolapları ve doğrudan dağıtım noktaları gibi modelleri de uyguluyoruz" dedi. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise, günde ortalama 1 milyona yakın kapı çaldıklarını, kampanya dönemlerinde bunun arttığını kaydetti. İstihdam ihtiyacını daha doğru okuyabilmek için kurye rota optimizasyonu kullandıklarını, esnaf kurye gibi dönemsel çözümlerle karşıladıklarını kaydeden Ayyarkın, "Temassız teslimatları kodlu teslimat ve yeni tip çipli kimliklerde el terminali ile okuma yöntemiyle gerçekleştiriyoruz" dedi.

MAHALLELİ DE SİSTEME GİRDİ

Esnaf / girişimci kurye sisteminde dağıtım yapabilecek bir aracı olana kendi işini kurma şansı veriliyor. Kişi, kendi aracıyla dağıtım yapıyor ve dağıttığı kargo kadar gelir elde ediyor. Teslimat noktası modelinde ise çiçekçi, market, restoran, mağaza gibi mahalle esnafları ile kargo şirketleri bir anlaşma yapıyor. Bu modelde esnaflar şirketlerin kargo teslim noktaları oluyor. Mesela e-ticaret sitesinden yaptığınız alışveriş sonucu ürün adresinize geldiğinde siz evde yoksanız ürün teslimat noktalarına bırakılıyor. Siz de bu noktadan alıyorsunuz.

600 KİŞİLİK EK İSTİHDAM SAĞLADIK

Sürat Kargo Genel Müdürü Metin Kocael, "Büyüme hedeflerimiz paralelinde bu yılın zorlu geçeceğini düşünerek, özellikle e-ticaret sektöründe artan iş hacmimizi de dikkate alarak yaklaşık 600 kişilik ek dağıtım personelini bünyemize katttık" dedi. Diğer yandan ülke genelinde yaygın dağıtım ağını genişletmek için yeni şube açılışları yaptıklarının altını çizen Kocael, "Pandemi sürecinin başlaması ve değişen tüketici davranışları, planladığımız birçok yatırımı öne almamıza ve süreci avantaja çevirmek için çeşitli tedbirler almamıza neden oldu. Bu dönemsel yoğunluğu da başarılı olarak geçireceğiz" diye konuştu.