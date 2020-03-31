5000 TL maaş altına 6 ay ödemesiz kredi

Koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hane halkı geliri aylık 5 bin TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık” açıklamasını yaptı.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşterilere 10 bin TL’ye kadar, 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi kullandırılacak.

Hesaba yatacak

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak.Kredi 3 banka tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular 1 Nisan’dan itibaren kabul edilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak. Müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebilecek.

‘3 ay maaş desteği vereceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verileceğini belirterek, firmaları ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya davet etti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.