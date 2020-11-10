619.7 milyon lirayı 3 ayda kazandırdı

Sisal Şans’tan yapılan açıklamada, “TC Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, kazandırmaya devam ediyor” denildi.

Açıklamada, üç ayda dağıtılan toplam ikramiye miktarının 600 milyon TL’yi aştığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

“Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında; Kazı Kazan’da 312 milyon 409 bin 155 TL, Süper Loto’da 106 milyon 383 bin 816 TL, Sayısal Loto’da 132 milyon 151 bin 344 TL, On Numara’da 27 milyon 687 bin 37 TL, Şans Topu’nda 28 milyon 382 bin 142 TL ve Milli Piyango’da 12 milyon 676 bin 746 TL ikramiye dağıttı. 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında toplamda 377 milyon 985 bin 147 TL kazandıran Sisal Şans’ın Ekim ayı ile birlikte dağıttığı toplam ikramiye tutarı 619 milyon 690 bin 240 TL’ye ulaştı. Ekim ayının en büyük ikramiyesi Şans Topu’nda İzmir Bayraklı’da 1 kişiye çıkan 2 milyon 605 bin 732 TL oldu.”

36 milyonluk çek sahibine verildi

5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 36 milyon 555 bin 353 TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. Talihliye çekini Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya teslim etti.





