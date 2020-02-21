7/24 360 derece dijital ihracat

Gülle, TİM’in dijital dönüşüm hamlesini ve 2020 İhracat Raporu’nu açıkladığı toplantıda özetle şu bilgileri verdi:



Gümrük işlemleri için gerekli olan üyelik sorgulama ve doğrulama belgesi TİM’in web sitesinden alınabilecek.



Siteye yeşil pasaport sorgulama ekranı eklendi.



TİM Mobil uygulamasıyla küresel pazarlara yönelik raporlar, hedef pazar analiz raporları ihracatçının cebinde olacak.



Bu uygulamada canlı destek hattı da bulunacak.



TSE ile yapılan işbirliği neticesinde, ihracatçılar, hangi ülkeye ihracatta ne gibi belgeler ve standartlar gerektiğini dijital ortamda görebilecek.



İhracat Radarı uygulaması detaylı ve analizleri sağlayacak.



İhracatçı, kendi bilgilerini girerek katılmayı düşündüğü bir fuara ne kadar destek alabileceğini tek tıkla hesaplayabilecek.



Ticari diplomasi



Gülle 2020 İhracat Raporu’nu sunarken de bu yıl ‘yeni nesil ticari diplomasiye’ odaklanacaklarını duyurdu ve şunları söyledi:

“Bu bağlamda bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık. Bu yıl hedefimiz 190 milyar dolar ihracat ve dış ticaret fazlası veren Türkiye.”



ALO TİM devrede



İhracatçılara destek için 444 0 846 numaralı ALO TİM hattını devreye aldıklarını açıklayan İsmail Gülle, toplantı sırasında bu hatta da bağlantı yaptı.

ALO TİM görevlisiyle görüşen Gülle, hatta en sık gelen soruların neler olduğunu sordu. Görevli de, “TİM’e nasıl üye olurum? İhracata nasıl başlarım? Desteklerden nasıl faydalanırım?” sorularıyla karşılaştıklarını ve bunları cevapladıklarını anlattı.