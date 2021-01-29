29.01.2021 - 13:50 | | AA
AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.
İzmir'de saç saça, baş başa kavga...İzmir'in konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya şahit olanlar nedeni bilinmeye kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çığlıkların yükseldiği kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.