Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.
Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Abant'a yalnızca yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü.
Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok gizemi sürüyor! Vatandaşlar bölgeye akın ediyor...Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilmiş metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılırken Jandarma'nın da nöbeti sürüyor. Çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen metal bloğun olduğu bölgeye gelip fotoğraf çektirdi. İl Jandarma Komutanlığı da olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor.