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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD, Çin'in İsrail ekonomisine nüfuz etmesinden rahatsız
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    14.05.2020 - 00:58 | | AA

    ABD, Çin'in İsrail ekonomisine nüfuz etmesinden rahatsız

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Çin'in İsrail ekonomisine "nüfuz etmesinden" ve iki ülke arasındaki iş birliğinden rahatsız olduklarını ifade etti.

    ABD, Çin'in İsrail ekonomisine nüfuz etmesinden rahatsız

     

    Netanyahu'nun ardından koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşen Pompeo, Tel Aviv'den ayrılmadan önce İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuştu.

    Verdiği demeçte Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin (Pekin hükümeti) İsrail'in altyapısıyla herhangi bir bağlantısı olmasını istemediklerini söyledi.

    "İsrail'in Çin ile iş birliği yapması, Washington'un Tel Aviv ile önemli projelerde çalışmasını tehlikeye atıyor." diyen Pompeo, bu konuda Netanyahu ile görüştüğünü ve ona Çin'le iş birliğinin İsraillileri tehlikeye attığına dair bazı istihbarat bilgileri verdiğini kaydetti.

    Pompeo, Netanyahu'dan hoşnut edici tepkiler aldığını ancak konunun hala tartışma sürecinde olduğunu aktardı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti kapsamında dün sabah İsrail'e gelen Pompeo, Netanyahu ve Gantz ile "Yüzyılın Anlaşması" planı da dahil olmak üzere pek çok konuyu görüşmüştü.

    Pompeo, Netanyahu ve Gantz ile görüşmesinin ardından "İsrail Bugün" Gazetesi'ne verdiği demeçte, "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ilhak etmeye karar verme hakkı olduğunu" ifade etmişti.

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