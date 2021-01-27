MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ABD yönetimi, BAE'ye F-35 satışı dahil birçok askeri satış işlemini askıya aldı
ABONE OL
27.01.2021 - 23:33 | | AA

ABD yönetimi, BAE'ye F-35 satışı dahil birçok askeri satış işlemini askıya aldı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı.

ABD yönetimi, BAE'ye F-35 satışı dahil birçok askeri satış işlemini askıya aldı

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Dışişleri yetkilisi, "Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu." dedi.

Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten yetkili, "Yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının kabiliyetli, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yetkili atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak BAE'ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti ancak geçtiğimiz hafta Senato'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Biden 'gereğinden fazla beklendi' diyerek kritik imzalar attı
Polonezköy'de ahırda yangın çıktıİstanbul Polenezköy'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok hayvanın öldüğü olduğu söylenirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nesli tehlike altında! Görenler hemen telefona sarıldı

Nesli tehlike altında! Görenler hemen telefona sarıldı

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Polonezköy'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Polonezköy'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Sıradaki Haber