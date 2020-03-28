AB'den corona virüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon euro hibe

AB Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Facebook hesabından, AB'nin covid-19 ile mücadele için Tunus'a 250 milyon euro hibe etme kararı aldığı paylaşımında bulundu.

Tunus'ta Kovid-19'dan 8 kişi öldü, şu ana kadar 227 vaka tespit edildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından Filistin'e destek çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmesi için Filistin halkına tıbbi destek sunulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin toprakları ile mülteci kamplarındaki nüfus yoğunluğuna tıbbi imkanların yetersizliğinin de eklenmesiyle koronavirüsün hızla yayılabileceği belirtildi.

Tunus'un sınırlı da olsa elindeki imkanlarla Filistinlilere destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara üzerilerine düşen görevi yerine getirme ve Filistin halkına destek verme çağrısında bulunuldu.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiğini duyurmuştu.