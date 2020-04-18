Abonelik iptali tek tık’la e-Devlet’ten

İnternet, telefon ve yayın hizmetlerinin iptali de artık online yapılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu konudaki tebliğ taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Taslak bu haliyle tebliğ olursa Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, BeinSport, D-Smart, Türksat ve Kablo TV gibi şirketlerden telefon, internet veya yayın hizmeti alanlar bunları e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Koronavirüsle mücadele sürecinde herkesin evde kaldığı bu dönemde bu karar çok önem taşıyor.

Firmalar da e-Devlet üzerinden gelen iptal başvurularını işleme alıp gerekli iptali gerçekleştirmekle yükümlü olacak. İşletmeciler belge eksikliğini gerekçe göstererek iptali reddedemeyecek.

BTK, kamuoyunun görüşünü almak için taslağı internet sitesinde yayınladı. 10 gün yayında kalacak olan taslak, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. Kullanıcılar, 15 Eylül’den itibaren ise e-Devlet üzerinden abonelik iptal işlemlerine başlayabilecek.

Üç yolla fesih

Taslakta bu iptal işleminin e-Devlet üzerinden üç şekilde yapılabileceğine yer verildi. Bunlar elektronik imza, kimlik kartı ve internet bankacılığı yoluyla.

e-Devlet’ten internet, telefon ve yayın hizmeti iptali şöyle yapılabilecek: “Elektronik imza ile. Önce abone, hizmet numarası seçimi yapılıyor. Kimlik bilgileri gerekli alanlara girilecek. Bu şekilde fesih belgesi elektronik imza ile işletmecilere iletilebilecek.

Kimlik kartıyla da e-Devlet’ten başvuru mümkün. Fesih belgesini doldurup, kimlik bilgileriyle de başvuru yapılabilecek. İnternet bankacılığı ile de sisteme girerek fesih başvurusunda bulunulacak. Yine örnek fesih belgesini doldurup, imzalı fesih belgesini elektronik ortamda firmalara iletebilecekler.”

Cayma cezası ödenir

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde herkes oturduğu yerden aboneliğini iptal edebilecek. Ancak bu fesih, taahhütleri ortadan kaldırmıyor. Taahhüdü olanlar gerekli cayma bedeli cezasını ödemek zorunda. Şu anki durumda internet, telefon ve yayın hizmeti iptalleri servis sağlayıcıların mağazalarına giderek, faks çekerek ya da posta gönderilerek yapılabiliyor.

77 milyon abone var

BTK, 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre Türkiye’de genişbant abone sayısı 77 milyona ulaştı.

Sabit internet abone sayısı 14 milyon.

Mobil genişbant abone sayısı 63 milyon.

Fiber abone sayı 3.1 milyon.

Sabit telefon hattı abonesi 11.5 milyon.

Türksat abonesi 1.2 milyon

Kablo TV abonesi 1.1 milyon

Sabit geniş bant penetrasyonu yüzde 17, mobil genişbant penetrasyonu yüzde 87.

‘Tüketiciler çok sorun yaşıyordu’

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, abonelik iptalinin en fazla şikayet gelen konu olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İptal için bayiye gitmek ya da faks çekmek gerekiyor. Faks ulaşmıyordu, teyidi alınamıyordu, süreçler çok uzuyordu. Binlerce tüketici sorun yaşıyordu. Böyle bir uygulamanın olması uzun zamandır konuşuluyordu. Artık- e-Devlet üzerinden yapılabilmesi çok büyük avantaj. Sözleşmenin bu şekilde iptal edilebiliyor olması çok yerinde bir karar oldu. Tüketici hakları açısından da önemli.”

Hakem heyetine başvuru

Devlet hizmetleri kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortama taşınırken e-Devlet’teki hizmet sayısı artıyor. En son maske başvuruları da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Hepimizin evde kaldığı bu dönemde e-Devlet’ten yapılabilecek işlemler de önem kazandı. Kullanıcı sayısı 45 milyonu aşan sistem üzerinden 5 binin üzerinde farklı hizmet sunuluyor. e-Devlet’ten yapılabilecek işlemler şöyle: “Vergi mükellefleri ödemelerini online yapabiliyor. Nabız adlı sağlık uygulamasıyla sağlık verisine ulaşılabiliyor. UYAP’la hakkınızdaki davaları görebiliyorsunuz. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici şikayetleri ve hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. TÜBİS geçen yıl çok yoğun kullanıldı.”