Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da sona eriyor

Adalar Kaymakamlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Corona virüsle mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun 22.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile, 'Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26.04.2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31.05.2020 Pazar günü 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç olmak üzere geçici olarak durdurulmasına' karar verilmişti. Bu kapsamda Adalar ilçesine giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, Adalar içesindeki oteli motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekne ile seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs Pazar günü 24.00 itibarı ile sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.