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    14.02.2020 - 10:05 | | DHA

    Adalar'da atları satın alma işlemi başladı

    Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı.

    Adalar'da atları satın alma işlemi başladı

    Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibarıyla atları ve faytonları satın almaya başladı. At ve fayton sahipleri belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

    4 ÇADIR KURULDU  

    Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan 4  çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

    BAŞIBOŞ DOLAŞAN 3 AT ÇADIRA GETİRİLDİ 

    Adalar'da faytonların durdurulması kararı sonrası ormanlık alanda başıboş atlar olduğu görülmüştü. Birkaç gün önce Büyükada'da başıboş şekilde bulunan üç at, ekipler tarafından kurulan çadıra getirildi.

    ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GETİRİLECEK 

    Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Amerika'dan gelen uçağa İstanbul semalarında büyük şok! Cezası 17 bin 361 TL...Son dakika haberine göre, İstanbul semalarında, Amerikan kargo havayolu şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli’den çok güçlü lazer tacizinde bulunuldu. Akşam saatlerinde jumbo uçağa yapılan lazer tacizi anbean görüntülendi. Kayıtlarda lazer tacizcisinin uçağın kokpitini hedeflediği görülürken, uzmanlar, lazer ışığının pilotların üzerinde flaş körlüğü olarak adlandırılan geçici görememe durumu yaratabileceğini ifade ediyor. Uçaklara lazer tutanlara ise verilen cezalar 17 bin 361 TL’ye yükseldi.
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