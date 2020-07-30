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    HaberlerEkonomi Haberleri Afrika'da corona virüs vaka sayısı 890 bini aştı
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    30.07.2020 - 04:16 | | AA

    Afrika'da corona virüs vaka sayısı 890 bini aştı

    Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 894 bin 421'e yükseldi.

    Afrika'da corona virüs vaka sayısı 890 bini aştı

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 828 artarak 894 bin 421'e yükseldi. 

    Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 361 artışla 18 bin 901'e çıktı. 

    Kıtada Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 497 ölümle Güney Afrika, 4 bin 728 ölümle Mısır ve 1186 ölümle Cezayir'de görüldü.

    Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

    Güney Afrika'da vaka sayısı 471 bin 123'e ulaştı, bu ülkeyi 93 bin 356 vaka ile Mısır, 42 bin 208 vaka ile Nijerya izledi.

    Afrika'da, virüse yakalanan 543 bin 503 kişi ise hastalığı yendi.

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