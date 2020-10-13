Ağustos teşvikleri ile istihdama çağrı

Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Ağustos teşviklerinde en fazla istihdam taahhüdünü çağrı merkezi yatırımları yaptı. Assistt ve Webhelp şirketlerinin Van’da kuracağı iki ayrı çağrı merkezinde toplam 1820 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ören Enerji’nin İzmir’de inşa edeceği güneş santralında da 750 kişilik istihdam taahhüdü dikkat çekti.

1.4 milyar lira

Ağustos teşviklerine göre, en yüksek tutarlı yatırım Kahramanmaş’taki Afşin Elbistan Enerji Santralı’nda yapılacak. 1.4 milyar liralık yatırımla santralın modernizasyonu ve ilave 300 kişinin istihdamı öngörülüyor. Tutarda, Ulu Enerji’nin Bursa’daki 1.1 milyar liralık rüzgar santralı ikinci, Dumlupınar Sağlık Hizmetleri’nin Kütahya’da 999.9 milyon liraya kuracağı hastane de üçüncü oldu. Bu hastanede 1000 kişi çalışacak.

Horoz şekeri

Niğde’ye sıfırdan yapılacak iki gıda işleme yatırımı da göz dolduruyor. Yayla Agro’nun 601.4 milyon liralık tesisinde 300, Tukaş’ın 528.7 milyon liralık tesisinde de 550 kişinin istihdamı öngörülüyor.

Listede ilgi çeken yatırımlar arasında Atıştırmalık Gıda’nın Ankara’da horoz şekeri, pamuk şekeri ve leblebi tozu üretimi için kuracağı tesis, Nestle’nin Bursa’da bitkisel tedavi ve korunma ürünleri üretimine yönelik komple yeni yatırımı, RST Güvenlik’in Ankara’da İHA tespit radarı ve el yapımı patlayıcı tespit robotu üretimine dönük yeni tesisi yer alıyor.

Helios Yatırım adlı şirket, 3.6 milyon liralık yatırımla yılda 30 kg elmas işlemeye dönük tesis kurmayı planlarken Kovid-19 ile başlayan maske yatırımları da hız kesmiyor. Bu anlamda en ilginci maske üretim makineleri şirketi Yuki’nin bu kez maske üretmek için teşvik almış olması.

8 ayda yüzde 32 arttı

Ağustos teşviklerini Twitter’dan yaptığı paylaşımla değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla” ifadelerini kullandı.