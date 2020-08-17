Aksa, yüzde 73 kapasite kullanım oranı yakaladı

İlk 6 aylık finansal sonuçlara göre Aksa Akrilik, 1.6 milyar TL ciro, 228 milyon TL faaliyet kârı ve 47 milyon TL net kâr elde etti. Aktif büyüklüğünü 242 milyon TL artırarak, 4.4 milyar TL değerine ulaşan Aksa Akrilik, 2020 yılı içinde toplamda 198 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Aksa Akrilik’ten yapılan açıklamad, haziran sonu itibarıyla sektördeki olumlu geliştirmelerle birlikte kapasite kullanım oranının tekrar sektör ortalamasına çıktığı ifade edildi. 2020 sonunda ise yüzde 80-85 kapasite kullanım oranını yakalayarak, 500-550 milyon dolar ciro hedeflendiğini kaydedildi.