Alışveriş çılgınlığı

Bu yıl indirimlerin birkaç güne yayıldığı da görüldü. Lojistik altyapıların zorlanmaması, gecikmeleri önlemek için 9 Kasım’da indirim başlatan online pazar yerleri oldu. Dünyada Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın popüler hale getirdiği bu 24 saatlik alışveriş festivali için 3 milyon işçi çalıştı. 4 bin uçak ve gemi, lojistik için kullanıldı. Bekarlar Günü’nde geçen yıl dünyada 1.9 milyar ürün siparişi verilmişti. Fakat pandemi nedeniyle biriken talep nedeniyle yeni rekorlar da bekleniyor. Seyahat kısıtları nedeniyle milyonlarca Çinlinin yurtdışına gidememesi nedeniyle lüks tüketimin de bu günden kazançlı çıktığı tahmin ediliyor.



Dolandırıcıya dikkat



Ancak bu dönemlerde indirimlerde dolandırıcılara da dikkat etmek gerekiyor. Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin.