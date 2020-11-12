Alışveriş çılgınlığı
Türkiye’de kasım ayında alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Bekarlar Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi alışveriş günleriyle kasım ayında e-ticarette 30 milyar TL’lik hareket bekleniyor. İlk alışveriş festivali 11 Kasım Bekarlar Günü oldu. Rekor satışların gerçekleştiği gecede, yüzde 80’lere varan indirimler görüldü. Bu yıl pandemi nedeniyle e-ticarete alışan kitlenin artmasıyla sadece Bekarlar Günü’nde yüzde 110’luk artış yaşandığı belirtildi. Evlerde çalışma ve eğitimin etkisiyle de en çok ilgi tüketici elektroniği ve ev ürünlerine gösterildi.
Bu yıl indirimlerin birkaç güne yayıldığı da görüldü. Lojistik altyapıların zorlanmaması, gecikmeleri önlemek için 9 Kasım’da indirim başlatan online pazar yerleri oldu. Dünyada Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın popüler hale getirdiği bu 24 saatlik alışveriş festivali için 3 milyon işçi çalıştı. 4 bin uçak ve gemi, lojistik için kullanıldı. Bekarlar Günü’nde geçen yıl dünyada 1.9 milyar ürün siparişi verilmişti. Fakat pandemi nedeniyle biriken talep nedeniyle yeni rekorlar da bekleniyor. Seyahat kısıtları nedeniyle milyonlarca Çinlinin yurtdışına gidememesi nedeniyle lüks tüketimin de bu günden kazançlı çıktığı tahmin ediliyor.
Dolandırıcıya dikkat
Ancak bu dönemlerde indirimlerde dolandırıcılara da dikkat etmek gerekiyor. Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin.