Altın fiyatları 7 Kasım canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte gram altının alış fiyatı bu sabah saat 10.04'da 535,09 TL oldu. İşte 7 Kasım gram, çeyrek yarım ve tam altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatların yükseliş yaşanıyor. Gerçekleşen artışlarsan sonra gram altın satış fiyatı 535, çeyrek altın satış fiyatı ise 878 TL seviyelerine geldi. Altın fiyatları son durumu ve canlı takip ekranı araştırılıyor. İşte 7 Kasım altın fiyatları son durum...
7 KASIM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN SON DURUMU
Gram altın alış fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 535,09
Gram altın satış fiyatı ne kadar?
Gram altın satış fiyatı: 535,18
ÇEYREK ALTIN SON DURUM
Çeyrek altın alış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 858,74
Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın satış fiyatı: 878,74
YARIM ALTIN SON DURUM
Yarım altın alış fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 1.712,11
Yarım altın satış fiyatı ne kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 1.757,48
TAM ALTIN SON DURUM
Tam altın alış fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 3.542,29
Tam altın satış fiyatı ne kadar?
Tam altın satış fiyatı: 3.633,20