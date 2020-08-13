Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın fiyatı güne nasıl başladı?

Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın fiyatının 500 TL'nin üzerine çıktığı günlerden sonra bugün gram altın fiyatı 454,01 TL'den alınıyor, 458,60 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 737,80 TL'den alınırken, 756,70 TL'ye satılıyor. 13 Ağustos 2020 Perşembe gününe ait yarım altın fiyatı 1.471,00 TL'den alınıp, 1.513,40 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın fiyatı da Alış Fiyatı:2.942,00 TL Satış Fiyatı: 3.003,90 TL'den işlem görüyor.

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