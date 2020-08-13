13.08.2020 - 07:16 |
Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın fiyatı güne nasıl başladı?
Günün ilk saatlerinde büyük merak konusu olan altın fiyatlarıyla ilgili araştırma sürüyor. Altın almak veya bozdurmak için bekleyenler, haftanın dördüncü gününde altının alış ve satış fiyatı ne kadar oldu öğrenmek istiyor. Haberlerimizin içeriğinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının hem alış hem de satış fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın fiyatının 500 TL'nin üzerine çıktığı günlerden sonra bugün gram altın fiyatı 454,01 TL'den alınıyor, 458,60 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 737,80 TL'den alınırken, 756,70 TL'ye satılıyor. 13 Ağustos 2020 Perşembe gününe ait yarım altın fiyatı 1.471,00 TL'den alınıp, 1.513,40 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın fiyatı da Alış Fiyatı:2.942,00 TL Satış Fiyatı: 3.003,90 TL'den işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ