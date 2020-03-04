Altın fiyatları listesi - 4 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları için merak başladı. Günün ilk saatlerinde başlayan altın fiyatlarına olan ilgi ve alaka saatler ilerledikçe büyük ilgi görüyor. Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yükseliş var mı? Altın fiyatlarının yükselmesini ve düşmesini merakla bekleyenler altın fiyatları canlı 2020 sonuçlarına göre hareket etmek istiyor. Var olan altınının değerlenmesini isteyenler, altın fiyatlarının yükselmesi için sabırsızlanırken, yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler ise altın fiyatlarının düşmesi için umutlanıyor. Son zamanlarda gram altının rekor artış fiyatını öğrenen vatandaşlar, altın fiyatları ivmesini yakından takip etmeyi hedefliyor. Altın fiyatlarındaki ivmeye göre kendine plan çizmek isteyenler, günün her saat diliminde altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? 4 Mart 2020 altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları canlı 2020: gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA





Altın Alış Satış % Saat

Altın (gr) 321,57 321,67 % 2,44 23:43

Bilezik (22 Ayar) 288,94 289,15 % 0,00 17:25

Altın Ons 1.642 1.642 % 0,41 06:29

Has Altın Gram 316,82 317,05 % 0,00 17:25

Altın KG-Dolar 52.402 52.418 % 3,37 23:42

Altın KG-Euro 46.134 46.149 % 0,63 17:26

Cumhuriyet Altını 2.101,00 2.133,00 % -0,61 17:26

Tam Altın 2.091,03 2.143,25 % -0,65 17:25

Yarım Altın 1.010,67 1.036,75 % -0,65 17:25

Çeyrek Altın 506,92 518,38 % -0,65 17:25