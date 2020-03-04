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    04.03.2020 - 08:20 |

    Altın fiyatları listesi - 4 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatlarında son dakika durum...4 Mart 2020 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı hakkında da bilgi araştırıyor. Altın haberlerini yakından takip ederken, altın fiyatlarında güncel durumu bilmek isteyenler, altın ne kadar sorusuna cevap arıyor. Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları son durum haberimizde. İşte altın çeşitliliğinde fiyat aralığı...

    Altın fiyatları listesi - 4 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları için merak başladı. Günün ilk saatlerinde başlayan altın fiyatlarına olan ilgi ve alaka saatler ilerledikçe büyük ilgi görüyor. Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yükseliş var mı? Altın fiyatlarının yükselmesini ve düşmesini merakla bekleyenler altın fiyatları canlı 2020 sonuçlarına göre hareket etmek istiyor. Var olan altınının değerlenmesini isteyenler, altın fiyatlarının yükselmesi için sabırsızlanırken, yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler ise altın fiyatlarının düşmesi için umutlanıyor. Son zamanlarda gram altının rekor artış fiyatını öğrenen vatandaşlar, altın fiyatları ivmesini yakından takip etmeyi hedefliyor. Altın fiyatlarındaki ivmeye göre kendine plan çizmek isteyenler, günün her saat diliminde altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? 4 Mart 2020 altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları canlı 2020: gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

    Altın fiyatları listesi - 4 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar

     Altın                   Alış           Satış        %            Saat

    Altın (gr)              321,57        321,67     %  2,44  23:43

    Bilezik (22 Ayar)  288,94        289,15     %  0,00  17:25

    Altın Ons             1.642          1.642      %  0,41    06:29

    Has Altın Gram   316,82         317,05    %  0,00   17:25

    Altın KG-Dolar     52.402        52.418     %  3,37   23:42

    Altın KG-Euro      46.134        46.149    %  0,63    17:26

    Cumhuriyet Altını  2.101,00    2.133,00  % -0,61  17:26

    Tam Altın              2.091,03     2.143,25  % -0,65  17:25

    Yarım Altın           1.010,67     1.036,75  % -0,65   17:25

    Çeyrek Altın          506,92       518,38    % -0,65    17:25

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
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