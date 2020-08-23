23.08.2020 - 14:53 |
Altın fiyatları güncel tablo | Bugün gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç lira?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler için güncel tabloyu haberimize yerleştirdik. İşte altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren rakamlar...
Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları, bugün de merakla araştırılıyor. Altın alacakların, fiyatları düşmesini beklerken, yatırımında altın olanlar, fiyatların daha da yükselmesini istiyor. İşte 23 Ağustos 2020 Pazar gününe ait son dakika altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:459,81 TRY Satış Fiyatı:462,52 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,60 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.489,80 TRY Satış Fiyatı:1.517,10 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.979,60 TRY Satış Fiyatı:3.024,90 TRY
Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü!DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu.