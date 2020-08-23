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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel tablo | Bugün gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç lira?
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    23.08.2020 - 14:53 |

    Altın fiyatları güncel tablo | Bugün gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç lira?

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler için güncel tabloyu haberimize yerleştirdik. İşte altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren rakamlar...

    Altın fiyatları güncel tablo | Bugün gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç lira?

    Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları, bugün de merakla araştırılıyor. Altın alacakların, fiyatları düşmesini beklerken, yatırımında altın olanlar, fiyatların daha da yükselmesini istiyor. İşte 23 Ağustos 2020 Pazar gününe ait son dakika altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:459,81 TRY Satış Fiyatı:462,52 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,60 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.489,80 TRY Satış Fiyatı:1.517,10 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.979,60 TRY Satış Fiyatı:3.024,90 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü!DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu.
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