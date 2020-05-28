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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın bugün kaç lira? Altın fiyatları aylık güncel durum
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    28.05.2020 - 07:26 |

    Gram altın bugün kaç lira? Altın fiyatları aylık güncel durum

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları bugün kaç lira? Düşüşte seyreden altın fiyatları vatandaşlar meraklandırıyor. Nisan ayında rekor fiyatlara satılan altının gramı, Mayıs ayında tekrar düşüşü gördü. Peki şu an altının düşmüş dediğimiz fiyatı ne kadar? İşte 28 Mayıs 2020 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

    Gram altın bugün kaç lira? Altın fiyatları aylık güncel durum

    Altın fiyatları ne olacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Nisan ayında rekor rakamları gören ardından Mayıs ayında yavaş yavaş gerileyen altın fiyatları düştüğü seviyedeki dengeyi koruyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları şu an kaç TL? İşte son dakika güncel altın fiyatları 28 Mayıs...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:374,64 TL Satış Fiyatı:376,46 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:608,80 TL Satış Fiyatı:616,30 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.217,90 TL Satış Fiyatı:1.231,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.424,50 TL Satış Fiyatı:2.455,10 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜŞTE?

    Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer  kaybeden gram altın, 17 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük düşüşünü kaydederek,  günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 370,2 liradan tamamladı.

    Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 371 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.441 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını  artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını  söyledi.

    Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu  kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların  destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira  bandının izleneceğini söyledi.

     

    İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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