Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 21 Temmuz altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cuma gününe göre dün daha düşük seyreden altın fiyatlarında 21 Temmuz rakamları ne durumda? İşte son dakika altın fiyatları ve altın ile ilgili değerlendirmeler.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 399 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyordu.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

21 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 400,73 TL SATIŞ: 400,83 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI - ALIŞ: 652 TL SATIŞ: 659,10 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI - ALIŞ: 2.660 TL SATIŞ: 2.700 TL

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İstanbul'da birçok vatandaş altınlarını bozdurmak istediğinde Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafını ziyaret ediyor. Burada vatandaşlar altın borsasını, altındaki son durumu, serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip etme fırsatı buluyor.

Vatandaşların son dönemde en sıkça sorduğu soruların başında ise 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu yer alıyor. Son dakika haber akışının ardından çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kimi İstanbul altın borsasını araştırmaya koyulurken kimi ise altın yorumlarını okuyup yatırımını ona göre şekillendiriyor. Bir başka yatırımcı ise altın alım satımını bankalar üzerinden gerçekleştiriyor. Kimi ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervlerini merak edip internetten onun araştırmasını yapıyor.

Büyük yatırımcılar açısından altın fiyatı anlık saatlik ve hatta saliselik bile çok değerli olabiliyor. Çünkü saniyeler içinde onlarca para kazanıp veya kaybedebiliyor. Bu nedenle altın piyasası büyük yatırımcı için çok daha önemli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar ise geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Yukarıda sıraladığımız tüm bu soruların cevabını uzmanpara.milliyet.com.tr sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz.