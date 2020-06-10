Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Haziran Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altının gram fiyatında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 0-68 artışla günü 369,20 TL'den tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı dün günü bir önceki güne göre 1,63 artışla 375,20 TL'den tamamladı. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Haziran başından itibaren tüm dünyada normalleşme adımlarının atılması ve birçok alanda düzenlemelere gidilmesi ile altının gram fiyatında düşüş yaşanmaya devam ederken ABD başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa'da devam eden Irkçılık gösterilerinin yanı sıra corona virüs salgının hala sürüyor olması ve ikinci dalga endişisi altın fiyatlarından beklenen düşüşün yaşanmasına engel oluyor. Peki Çeyrek, Yaarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

PAZARTESİ

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 369,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem gördü.

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SALI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 375,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 609,00 lira, Cumhuriyet altını 2.492,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 374,64 TL alış, 374,74 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 609,40 TL alış 616 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın 1.218,70 TL alış 1.229,80 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.497,40 TL alış 2.527,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.