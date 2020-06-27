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    HaberlerEkonomi Haberleri Amazon'dan otonom araç hamlesi
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    27.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Amazon'dan otonom araç hamlesi

    ABD’li internet devi Amazon, otonom araç sektöründe yeni bir satın almaya imza atıyor. Otonom araç girişimi Zoox’u alıyor. Amazon bu satın alma için yılbaşından beri görüşmeler yapıyordu. Satışın tutarı resmi olarak açıklanmazken 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Amazon'dan otonom araç hamlesi

     

    Zoox'un yatırımcıları olan Lux Capital, DFJ ve Atlassian kurucu ortağı Michael Cannon-Brooks satış sonrasında girişimden çıkacağını belirtti. Amazon daha önce otonom araç girişimi Aurora’yı 530 milyon dolara almıştı. Uzmanlar, Amazon’un rakipleri Uber ve Waymo ile rekabet etmek için bu alana girdiğini belirtiyor. Dağıtım ağında otonom araçlardan da yararlanacak. Eğer başarılı olursa 7/24 çalışabilecek otonom araçlara sahip olabilir.

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