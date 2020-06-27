27.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Amazon'dan otonom araç hamlesi
ABD’li internet devi Amazon, otonom araç sektöründe yeni bir satın almaya imza atıyor. Otonom araç girişimi Zoox’u alıyor. Amazon bu satın alma için yılbaşından beri görüşmeler yapıyordu. Satışın tutarı resmi olarak açıklanmazken 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Zoox'un yatırımcıları olan Lux Capital, DFJ ve Atlassian kurucu ortağı Michael Cannon-Brooks satış sonrasında girişimden çıkacağını belirtti. Amazon daha önce otonom araç girişimi Aurora’yı 530 milyon dolara almıştı. Uzmanlar, Amazon’un rakipleri Uber ve Waymo ile rekabet etmek için bu alana girdiğini belirtiyor. Dağıtım ağında otonom araçlardan da yararlanacak. Eğer başarılı olursa 7/24 çalışabilecek otonom araçlara sahip olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.