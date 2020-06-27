Amazon'dan otonom araç hamlesi

Zoox'un yatırımcıları olan Lux Capital, DFJ ve Atlassian kurucu ortağı Michael Cannon-Brooks satış sonrasında girişimden çıkacağını belirtti. Amazon daha önce otonom araç girişimi Aurora’yı 530 milyon dolara almıştı. Uzmanlar, Amazon’un rakipleri Uber ve Waymo ile rekabet etmek için bu alana girdiğini belirtiyor. Dağıtım ağında otonom araçlardan da yararlanacak. Eğer başarılı olursa 7/24 çalışabilecek otonom araçlara sahip olabilir.