Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemleri yaygınlaştırılırken, tarımda su tasarrufu sağlanıyor, çiftçilerin kazançları doğrudan ve dolaylı yollarla artırılıyor ve ülke tarımına katkı sunuluyor.

Türkiye'de suyun 4'te 3'ü sulamada kullanılıyor. Bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

"Modern sulama tarımda verim artışı sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlendirilmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu vurgulayan Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti.

Yıldız, Ankara'daki sulama sezonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da Nisan 2020'de başlayan sulama sezonu, 18 Ekim'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerimizde toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Burada yapılan sulu tarımla bu yıl birim fiyatlarla ülkemiz ekonomisine 94 milyon lira katkı sağlandı."

"Sulama yatırımlarına çok olumlu geri dönüşler aldık"

Yıldız, tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna ve içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne dikkati çekerek, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları, iletim hatları sayesinde toprağı suyla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yıldız, Ankara'da bu yıl sulama sezonunda problem yaşamadıklarını, yapılan yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yıldız, hem suya hem toprağa sahip çıkmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.