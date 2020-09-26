Antepli sanayiciye ‘savunma’ desteği

TEKNOFEST kapsamında Gaziantep’e giden Savunma Sanayi Başkanlığı ile İpek Yolu Kalınma Ajansı ve Gaziantep Valiliği arasında ‘Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz’ protokolü imzalandı. Protokole göre Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki STM Savunma Teknolojileri, Gaziantep’te faaliyet gösteren makine metal sanayi firmalarının kapasitesinin artırılmasına yönelik destek verecek.



Konuyla ilgili bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri teknolojilerde savunma sanayisi ekosistemini kullanmaya çalıştıklarını, özellikle ihracat odaklı faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti.



İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep’i savunma sanayisinin en önemli tedarikçilerinden birisi haline getireceklerini kaydetti.

Cezeri herkesi pilot yapacak

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geliştirdikleri uçan araba Cezeri’nin 5 ila 15 yıl içinde günlük hayata girebileceğini söyledi. Bayraktar şu bilgileri verdi:

“Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var. Adeta kişisel bilgisayar gibi kullanılan, kişisel akıllı arabaları hayal ediyoruz. Cezeri herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç, taşıt olarak ön plana çıkıyor. Tabii aracımız henüz çok çok yeni, doğum aşamasında diyebiliriz.”











İnsanlık yararına yarıştılar

Festival kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda, topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu yarışmaya katılan 5 bin 637 takımdan finale kalan 389’u dün, jüri üyelerine çalışmalarını anlattı. TEKNOFEST ayrıca, Çevre ve Enerji, Eğitim, Akıllı Ulaşım, Tarım, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım yarışmalarına da sahne oluyor.











Drone’lar Rumkale’de

TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası finali, 16 lisanslı pilotun katılımıyla Rumkale’de düzenlendi. Şampiyonada dereceye girenler, Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

Gökbey’e yerli motor

TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, “Bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız. Ön prototip diyeceğimiz, helikopter üzerine yerleştirme açısından önemli olan motor prototiplerini alacağız” dedi. TUSAŞ’ın TEKNOFEST’te geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini sergilediğini belirten Yıllıkçı, üstlendikleri projelerdeki gelişmeleri şöyle anlattı: “Bu yıl itibarıyla Atak’ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk. 10 tonluk yeni nesil bir Atak helikopteri tasarlıyoruz.”