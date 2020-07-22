AP'den eğitim ve araştırmaya daha fazla kaynak çağrısı

Sassoli, Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" konusunda basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin, yeni tip koronavirün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki gelecekteki bütçe konusunda anlaşmalarını olumlu karşıladığını belirten Sassoli, bütçede yapılan bazı kesintileri haksız bulduğunu anlattı.

Sassoli, bütçede AP önceliklerinin yerine getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Araştırma ve gençlerin eğitimine yönelik Erasmus programlarının bütçesinde kesinti yapamayız." diye konuştu.

Gelecekteki bütçede, iklim değişimiyle mücadele, dijitalleşme ve göç alanlarına da yeterince kaynak sağlanması gerektiğini vurgulayan Sassoli, liderlerin uzlaştıkları paketi geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Sassoli, AB’nin uzun dönem bütçesinin AP tarafından onaylanması gerektiğini anımsatarak, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi arasında görüşmeler yapılacağını ifade etti.