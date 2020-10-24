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    HaberlerEkonomi Haberleri Ar-Ge’de 10 yılın rekoru kırıldı
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Ar-Ge’de 10 yılın rekoru kırıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1.06’ya yükselip son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, “Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64.2’sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56.3’ünü özel sektör gerçekleştirdi” dedi.

    Ar-Ge’de 10 yılın rekoru kırıldı

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’ sonuçlarını değerlendirdi.

    Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009’da yüzde 0.8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2013’te yüzde 0.81’e, 2018’de yüzde 1.03’e ve geçen yıl da yüzde 1.06’ya yükseldi. l ANKARA Milliyet

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