Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır? En Hızlı Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arabuluculuk ücreti hesaplama konusunda uyulacak yöntemler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK)'nda bu düzenlemeler yapılmış, kanunun uygulaması ile ilgili bir de yönetmelik yayınlanmıştır.



Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?



HUAK gereğince arabulucuların ücretleri Arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bu tarife her yıl başında yenilenir ve yeniden düzenlenir. Arabulucular tarifede belirlenen miktarların altında ücret alamaz. Ancak belli şartlar dahilinde asgari ücretin üzerinde bir ücret kararlaştırılabilir. Bir ücret anlaşması yapılmamışsa asgari ücret tarifesine göre arabulucu ücreti belirlenir.



Aksine bir anlaşma yoksa arabulucuya ödenecek ücreti taraflar yarı yarıya paylaşır. Arabuluculuk görüşmelerinin tamamlandığı dönem hangi yıla denk geliyorsa o yılın asgari ücret tarifesi hesaplamada esas alınır.



Tarifede konusu para ile ölçülebilen ve ölçülemeyen hukuki uyuşmazlıklar olarak iki bölümde ücretler belirlenmiştir. 2021 Yılı asgari ücret tarifesine göre konusu para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda uyuşmazlık konusu para 50.000 TL'ye kadarsa %6'lık kısmı hesaplanır ve aksine bir anlaşma yoksa taraflar bu miktarı yarı yarıya öder. Uyuşmazlık konusu para arttıkça farklı dilimlerde değerlendirmeler yapılır ve ücret de bulunulan dilime göre hesaplanır.



En hızlı Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?



Arabuluculuk ücretinin en hızlı şekilde hesaplanmasını sağlayan bazı programlar vardır. Bu programlarının kullanılması halinde taraf sayısı, arabulucu sayısı, uyuşmazlık türü ve arabuluculuk görüşmelerine konu olan maddi değer ilgili yerlere yazılarak otomatik hesaplama sonucu alınabilir.