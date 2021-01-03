03.01.2021 - 10:10 |
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memurun maaşları da şekillenecek. Bu nedenle milyonların gözü kulağı aralık ayı enflasyon rakamlarında... Peki oranlar ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca emekli ve memur bu rakamlara odaklanmış durumda... Net tarihi öğrenmek isteyenler ısrarla Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2021 saat 10.00'da açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ:
TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.
2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.