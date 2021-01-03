Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca emekli ve memur bu rakamlara odaklanmış durumda... Net tarihi öğrenmek isteyenler ısrarla Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2021 saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ:

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.