Arçelik’ten karbon nötr üretim

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton -CO2 emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz karbon nötr hale gelecek. ‘Dünyaya saygılı, dünyada saygın’ vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.



Arçelik’in 2013 yılında GAIA Karbon Finans’ın danışmanlığı ile başlattığı bu proje kapsamında sağladığı 305.407 tonluk karbon kredisi, Doğrulanmış Karbon Standardı’na uygun olarak belgelendirme kuruluşu RINA tarafından doğrulandı.