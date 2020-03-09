Arz Nedir? Arz Etmek Ne Anlama Gelir? Arzı Etkileyen Faktörler...

Sunma sunuş anlamındaki arz kelimesi anlamsal olarak mikroekonomide oldukça önemli yeri olan bir

terimdir. Leon Walras ve Alfred Marshall tarafından geliştirilen bir teknik olan arzı etkileyen faktörleri inceleyelim.

Arz Nedir?

Kısaca kelime anlamı sunmaktır. Arz, bir hizmetin veya malın belirli bir zaman, piyasa ve fiyat ile alıcılara sunulmasıdır. Mağazalar, marketler, pazarlar istenilen ürünlerin satın alınması için hazır bulunduğu yerlerdir. Pazarlar, marketler ve mağazalarda bulunan ürünlerin miktarları arzı ifade etmektedir.

Arzın Özellikleri Nedir?

Ürünler için belirlenmiş bir fiyat listesi bulunması gerekmektedir.

Ürünler, ürünlerin satışı ve ürünlerin fiyatlandırılması için belirlenmiş bir zaman aralığı bulunmalıdır. Ürünleri sunabilmek için piyasa bulunmalıdır.

Arzı Etkileyen Faktörler

Arzı etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

Bir mal ya da hizmetin piyasa fiyatı

Üretim faktörleri fiyatları

Ülkede bulunan teknolojik düzey

Ülkenin ekonomik kararları

Geleceğe yönelik fiyat hakkında beklentiler

Malın Piyasa Fiyatı: Piyasada bir mal ya da hizmetin fiyatının yükselmesi firmaların kendilerine

ayırdıkları kar paylarının arttırılması için daha fazla ürünü satışa sunacaklardır. Bir malın ya da hizmetin fiyatlarında meydana gelen artış arzı da arttıracaktır.

Üretim Faktörlerinin Fiyatları: Üretim yapmak için kullanılan işçilik, finansman, makineler ve malzemeler üretim faktörleri olarak kabul edilmektedirler. Üretim için kullanılan her şeyin maliyetlerinde bir artış olduğu takdirde bu artış ürünün birim fiyatına yansımaktadır. Ürünün ya da hizmetin maliyetinin yükselmesi karlılık oranını olumsuz yönde etkileyecek olmasından dolayı firmalar tarafından üretim sayıları azaltılabilmektedir. Üretim sayısındaki azalma arzında azalmasına neden olur.

Ülkedeki teknoloji düzeyi: Ülkelerin teknolojik açıdan gelişmiş olması, üretim yaparken yeni yöntemler kullanılması ve yeni buluşların ortaya çıkası verimliliği artıracaktır. Artan verimlilik üretim maliyetlerinde düşüş sağlayacaktır. Üretim maliyetlerinde meydana gelen düşüş arzın artmasını sağlar.

Ekonomik kararlar: Ülkelerde bulunan siyasi iradelerden ülke ekonomisinin etkileneceği kararların alınması arzı etkiler.

Geleceğe yönelik fiyat beklentileri: Üretim miktarını belirlemek için firmalar ileriki zamanlarda meydana gelecek olan fiyatlardaki hareketlenmelerin ne yönde olacağını takip ederler.

Üretim koluna özgü olan faktörler: üretim kollarındaki kendilerine has olan faktörler arzı etkiler. Tarım kolunda olan bir üretim faaliyetindeki arzı tarım kolunun bir faktörü olan iklim ve ava koşulları arzı etkiler.