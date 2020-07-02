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    02.07.2020 - 16:16 | | AA

    ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde!

    Fortune TÃ¼rkiye 500 listesinde 7 basamak yÃ¼kselerek 25'inci sÄ±raya yerleÅŸen ASELSAN, listede yer alan savunma ÅŸirketleri arasÄ±ndaki birinciliÄŸini de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

    ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde!

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    Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Fortune TÃ¼rkiye'nin 2008'den bu yana gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k 500 ÅŸirketinin listelendiÄŸi "Fortune 500 TÃ¼rkiye AraÅŸtÄ±rmasÄ±"nÄ±n 2019 sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

    ASELSAN, listede 7 basamak yÃ¼kselerek genel sÄ±ralamada 25'inci oldu, savunma ÅŸirketleri arasÄ±ndaki birinciliÄŸini de devam ettirdi.

    SÄ±ralamada, firmanÄ±n geÃ§en yÄ±l 13 milyar lirayÄ± aÅŸan net satÄ±ÅŸlarÄ± etkili oldu. Liste belirlenirken net satÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra faiz-vergi Ã¶ncesi kar, aktif toplam, Ã¶z kaynak, karlÄ±lÄ±k ve ihracat gibi kriterler de deÄŸerlendirildi.

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