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Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Fortune TÃ¼rkiye'nin 2008'den bu yana gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k 500 ÅŸirketinin listelendiÄŸi "Fortune 500 TÃ¼rkiye AraÅŸtÄ±rmasÄ±"nÄ±n 2019 sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ASELSAN, listede 7 basamak yÃ¼kselerek genel sÄ±ralamada 25'inci oldu, savunma ÅŸirketleri arasÄ±ndaki birinciliÄŸini de devam ettirdi.

SÄ±ralamada, firmanÄ±n geÃ§en yÄ±l 13 milyar lirayÄ± aÅŸan net satÄ±ÅŸlarÄ± etkili oldu. Liste belirlenirken net satÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra faiz-vergi Ã¶ncesi kar, aktif toplam, Ã¶z kaynak, karlÄ±lÄ±k ve ihracat gibi kriterler de deÄŸerlendirildi.

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