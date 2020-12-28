Asgari ücret zammı sonrası işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı da arttı

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olarak açıklandı. Böylece yeni yılda asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu. Asgari ücret zammının ardından kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı gibi kalemlere de zam geldi.

KIDEM TAVANI VE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Buna göre, kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 8 bin 651 lira 62 kuruşa yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişti. Bin 168 lira alanın maaşı bin 420 liraya, bin 389 lira alanın maaşı bin 688 liraya, 2 bin 336 lira alanın maaşı ise 2 bin 840 liraya çıktı.

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi. Yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya, engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI ZAMLANDI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88,29 liradan 107,32 liraya çıktı.