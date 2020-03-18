BİST86.204-0,66EURO7,111,09USD6,471,10ALTIN310,70-1,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ATM'den para çekecekler dikkat! Bir banka daha limiti arttırdı
    ABONE OL
    18.03.2020 - 12:39 | | Foreks

    ATM'den para çekecekler dikkat! Bir banka daha limiti arttırdı

    Vakıfbank, ATM günlük limiti 5 bin TL'ye, Bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitini 250 TL'ye çıkardı.

    ATM'den para çekecekler dikkat! Bir banka daha limiti arttırdı

    Vakıfbank, ATM günlük limiti 5 bin TL'ye, Bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitini 250 TL'ye çıkardı.

    Vakıfbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

    "VakıfBank olarak toplumun ve çalışanlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Koronavirüse karşı olası riskleri en aza indirmek adına işlemlerinizi VakıfBank Mobil, VakıfBank İnternet Şubesi, ATM ve Çağrı Merkezlerimizden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

    250 TL'YE ÇIKARILDI

    ATM'lerimizden günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz. ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerinizi adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitiniz 120 TL yerine 250 TL'dir."

    İspanya'da karantina altında DJ performansıİspanya!da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

    YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber