ATO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı online olarak yapıldı

ATO Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir önceki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ortaya konan görüş ve öneriler doğrultusunda Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini ancak gündemlerinin tüm dünya ile birlikte pandemiye dönüştüğünü anlattı. Baran, korona virüsle mücadele sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok yiyecek içecek sektörü ile turizm, ulaşım, nakliye ve lojistiği içine alan hizmet sektörünün küçülme yaşadığını söyledi. Ankara’da 10 bin işletmenin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu bildiren Baran, aileleriyle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

“ATO kaynaklarıyla nefes kredisi”

Uluslararası ticareti durma noktasına getiren pandemi nedeniyle Nisan ayı ihracatının yüzde 41 oranında gerilediğine dikkat çeken Baran, aynı ayda Ankara ihracatının Türkiye ortalamasının altında, yüzde 17 seviyesinde gerilediğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin bu süreci fazla zorlanmadan atlatabilmeleri için teyakkuz halinde çalıştıklarını anlatan Baran, “Bu süreçte Oda olarak bütün kaynaklarımızı aktararak KOBİ’lerimiz için nefes kredisini, TOBB öncülüğünde başlattık. Cirosu 3 milyon TL ve altında olan şahıs firmalarımız için de yaptığımız girişimler sonucu can suyu kredisinin devreye alınmasını sağladık” dedi.

Hükümetin sağladığı desteklerin sektörler için önemli olduğunun altını çizen Baran, salgının tüm sektörleri etkilediğini belirterek “Fabrikalar ve perakendeciler mücbir sebep içinde ancak toptancılar dışında. Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Yeni fırsatlar için adım atmalıyız”

Toplumsal refah için sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu belirten Baran, “Kovid-19 salgını sonrası oluşacak normalleşme sürecini bugünden iyi analiz etmemiz ve dünyanın yeni sürecinde fırsatları yakalayacağımız adımları atmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu süreci şehrimizin de lehine olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı dönemleri atlattıktan sonra Ankara’nın örneğin sağlık turizminde gelişeceğine dair inancımız daha da arttı. Türkiye’nin verdiği sınav inşallah bu alanda faydamıza olacaktır” dedi.

“Hükümetin cansiparane çalıştığına şahidim”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, ATO’nun doğru bir vizyonla hayata geçirdiği Yüksek İstişare Kurulu’nun bu süreçte ortak aklı ortaya koymak açısından önemli olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini ve iş dünyasının taleplerini hükümete ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu taleplerin yüzde 95’inin hayata geçirildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin iş dünyamızın sorunlarını çözmek için cansiparane çalıştığına şahidim. Çözüm odaklı çalışıyorlar. Bakanlarımıza sorunu iletir iletmez gece gündüz demeden hemen ‘nasıl çözeriz’e odaklanıyorlar” diye konuştu.

“Nefes kredisine en büyük katkıyı ATO sağladı”

Hisarcıklıoğlu, TOBB öncülüğünde başlatılan nefes kredisine tüm oda ve borsalar arasında en büyük kaynağı Ankara Ticaret Odası’nın sağladığını, ancak kredi kullanma konusunda Ankara’dan başvuru sayısının İstanbul’un gerisinde olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, nefes kredisine Ankara’dan bin 138 işletmenin başvurduğunu ve 76 milyon TL kredi kullandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası’nın başlattığı can suyu kredisi için de tüm Türkiye’de bulunan 530 bin şahıs şirketinin başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

“Filmi başa sarmayalım”

TBMM Eski Başkanı ve ATO Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek de konuşmasında, dayanışma ve işbirliğinin öneminden bahsetti. İş dünyasının normalleşmeye yönelik taleplerini hatırlatan Çiçek, “50 gündür çoğumuz evlerdeyiz. Herkesin sıkıntıları büyük ama bir yerde yanlış yaparsak filmi başa sarmamız gerekir, bu da daha büyük maliyetler ortaya çıkarır" dedi. Çiçek, bu süreçte tüm taleplerin bilimin ışığında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sivil toplum hükümete yol gösterir”

YİK Üyesi, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı ve ATO Şeref Üyesi Ali Coşkun ise başarılı çalışmalarından dolayı ATO Yönetimi’ni tebrik etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki öneminden bahseden Coşkun, pandemi sürecinde TOBB ve odaların çalışmalarını takip ettiğini söyledi. Coşkun, TOBB ve odaların aralarında yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının sahada yaşananları doğrudan bilen kesimler olarak sorunların çözümünde hükümete yol göstermesi gerektiğini de ifade etti. Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri pandemi sürecinde yaşanan sektörel sorunlara dikkat çekerek çözüme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.