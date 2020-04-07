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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    07.04.2020 - 19:33 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,88 artışla 326,61 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,19 artarak 5.704,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,79 değer kazanarak 10.356,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12'lik artışla 4.438,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,19'luk yükselişle 17.411,72 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,91'lik artışla 1,09 seviyelerinden işlem görüyor.

    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"
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