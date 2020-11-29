Avrupa ile TIR kotası krizi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı komisyona bilgi verirken, Macaristan’la tek pürüzlü alanın TIR kotası olduğunu, yıllık 40 bin kota alınabildiğini, bunun üzerindeki her TIR geçişinin ücrete tabi olduğunu aktardı.



Macaristan’ın Türk TIR sürücülerine, “ticaret dışı engel” denilebilecek vergi uygulamasını AB Adalet Divanı’na götürdüklerini ve davayı kazandıklarını anlatan Kaymakcı, “Bu davayı kazandıktan sonra, Macaristan, ‘Madem siz beni mahkemeye götürüyorsunuz, öyleyse ben de size kotaları sınırlandırırım’ tavrını ortaya koydu” dedi.



Kaymakcı, belirlenen kotanın tükendiğini, son giden TIR’ların sınırda beklediğini ve müzakereler sonucu 2 bin 200 ilave kota daha alındığını vurguladı. Macaristan ile ‘Kara Ulaştırma Karma Komisyonu’ toplantısının devam ettiğini ve bu kotanın artırılması için gayret gösterildiğini aktaran Kaymakcı, kotanın 100 binin üzerine çıkarılmasını sağlamayı umduklarını dile getirdi.



Skandal uygulama



Avusturya ile de benzer sorun yaşadıklarını belirten Kaymakcı, “Avusturya, TIR sürücülerimizin Avusturya içerisinde bir trene binip öbür tarafta inmesini öneriyor. Avusturya’yla davalık olduk. AB Adalet Divanı, Avusturya’yı haklı buldu” dedi.