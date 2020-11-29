Avrupa ile TIR kotası krizi
TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye ile Macaristan arasındaki yolcu ve eşyanın karayolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin anlaşma kabul edildi. Görüşmelerde Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin aktardığı bilgiler, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında karayoluyla mal taşıma ve sürücülerin serbest dolaşımı konusunda yaşanan kota krizinin boyutlarını gözler önüne serdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı komisyona bilgi verirken, Macaristan’la tek pürüzlü alanın TIR kotası olduğunu, yıllık 40 bin kota alınabildiğini, bunun üzerindeki her TIR geçişinin ücrete tabi olduğunu aktardı.
Macaristan’ın Türk TIR sürücülerine, “ticaret dışı engel” denilebilecek vergi uygulamasını AB Adalet Divanı’na götürdüklerini ve davayı kazandıklarını anlatan Kaymakcı, “Bu davayı kazandıktan sonra, Macaristan, ‘Madem siz beni mahkemeye götürüyorsunuz, öyleyse ben de size kotaları sınırlandırırım’ tavrını ortaya koydu” dedi.
Kaymakcı, belirlenen kotanın tükendiğini, son giden TIR’ların sınırda beklediğini ve müzakereler sonucu 2 bin 200 ilave kota daha alındığını vurguladı. Macaristan ile ‘Kara Ulaştırma Karma Komisyonu’ toplantısının devam ettiğini ve bu kotanın artırılması için gayret gösterildiğini aktaran Kaymakcı, kotanın 100 binin üzerine çıkarılmasını sağlamayı umduklarını dile getirdi.
Skandal uygulama
Avusturya ile de benzer sorun yaşadıklarını belirten Kaymakcı, “Avusturya, TIR sürücülerimizin Avusturya içerisinde bir trene binip öbür tarafta inmesini öneriyor. Avusturya’yla davalık olduk. AB Adalet Divanı, Avusturya’yı haklı buldu” dedi.