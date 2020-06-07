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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Avrupa salgını bahane ediyor’
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    07.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Avrupa salgını bahane ediyor’

    İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti.

    ‘Avrupa salgını bahane ediyor’

    Samsunlu, Almanya’nın ulusal gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) verdiği röportajda, havacılık sektörünün durumu ve İstanbul Havalimanı’nın planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Avrupa Birliği üyesi ülkelerin seferlerin başlamasıyla ilgili tutumlarına değinen Samsunlu, “Bence Avrupa, koronavirüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor” dedi. Samsunlu, mart ayı sonunda ara verilen uçuşlara kaldığı yerden devam etmeleri gerektiğini belirterek, salgın sonrası havacılık sektöründeki gerileme ile ilgili kötümser tahminleri olmadığını kaydetti.

    Hedef 200 milyon

    Salgının ikinci dalgası olmadığı takdirde 2021 sonunda, 2019 seviyelerine tekrar ulaşılabileceğini ifade eden Samsunlu, salgın sürecinde İstanbul Havalimanı’nın üçüncü bağımsız pistinin tamamlandığını, yılın ortasında açılacağını bildirdi.

    Samsunlu, “150-200 milyon yolcu hedefimizden vazgeçmiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

    2 saatte test sonucu

    Samsunlu, İstanbul Havalimanı’na gelen her yolcuya Kovid-19 testi yapılacağını, 2 saat içinde testlerin sonuçlanacağını söyledi. ‘Hub’ havalimanlarının salgın sürecinin potansiyel kazananları olduğunu aktaran Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü sayesinde, yolcuların güvenliğini daha kolay sağlayabileceklerini vurguladı.

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