Avrupalı turistler Türkiye’ye akıyor

Dünyanın her noktasından turisti ağırlayan Türkiye, rekorlar kırdığı 2019’da bu pazar çeşitliliğinin de önemli faydalarını görüyor. Önceki gün açıklanan turizm verilerine göre, 2019’da toplam 51.7 milyon turist sayısına ulaşan Türkiye, 34.5 milyar dolar ise turizm geliri elde etti. Gelecek yıllara yeni büyük hedeflerle ilerleyen turizm sektörü, 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesi ve sınır olaylarıyla 2 yıl süren kaybını da tam anlamda toparlamış oldu.

Avrupa’nın adım adım her noktasından turist sayısını artıran Türkiye, bu sayede ‘altenatif pazar’ gücünü de giderek pekiştiriyor. Bu sayede herhangi bir pazarda oluşabilecek kaybın telafi edilmesi daha olası hale geliyor.

Polonya atağı

2019 toplamında özellikle 3 saat mesafeye kadar yakın coğrafyalardan gelen turist sayısındaki artış dikkat çekti. Avrupa, Batı Asya ve Kuzey’deki komşular, tatil için tercih ettikleri ülkeler sıralamasında Türkiye’yi giderek yukarı taşımaya devam etti. Türkiye’yi 2019’da 7 milyonu aşan kişi sayısı ile en çok Ruslar ziyaret ederken, Alman turistler 5 milyonu aşan kişi sayısı ile ikinci oldu. İngiltere’den 2.5 milyon turist geldi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelenlerin sayısı ise 1.5 milyonu aştı. Hollanda pazarında da büyüme tam gaz. 2019’da Hollanda’dan 1.1 milyonu aşan sayıda turist geldi. Bu dönemde Polonya’nın büyük atağı da devam ediyor. Ülkeden 2017’de 296 bin turist gelirken, bu sayı 2018’de 646 bine, 2019’da 880 bine çıktı.

Rumen pazarı büyüyor

Yılın sürpriz pazarlarından biri de Romanya olmaya devam etti. Özellikle Antalya’da resort otellerde bu yıl sıkça gördüğümüz Rumen turist sayısı 2017’de 423 bin iken, 2018’de 641 bini, 2019’da 763 bini aştı.

28 Ocak Salı günü Türk Hava Yolları (THY) ile Romanya merkezli TAROM Havayolları ile ortak uçuş anlaşması imzalandı. Yolcular karşılıklı uçuş ve transferlerden faydalanabilecek. Bu sayede pazardan daha fazla yolcu imkanı için de yeni bir kapı daha aralanmış oldu.

Komşulara kapı açık

Bölgesel avantajıyla da turizmde öne çıkan Türkiye’ye 2019 döneminde Bulgaristan’dan 2.7 milyon turist geçiş yaptı. İran’dan gelişler 2.1 milyona çıkarken, Yunanistan’dan 836 bin geçiş oldu. Irak’tan 1.3 milyon kişi geldi.

Turizmi 2020’de neler bekliyor?

2019 özellikle turizmi 12 aya ve 81 ile yayacak projelerin filizlenmeye başladığı yıl oldu. Bu sayede turizm pastasından daha büyük bir pay almaya odaklanan Türkiye, 2023 hedeflerine de emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda 2020 sonunda 58 milyon turist ile 40 milyar dolardan fazla turizm geliri elde edilmesi öngörülüyor. Yapılacak çalışmalarla turizm gelirinde hedefin de üzerine çıkarak, özellikle kişi başı ve oda başı harcamaları artırmak öngörüsü de bulunuyor. 2023’te ise 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

Tahminler olumlu

Yeni yıl uzak ülkeler için de Türkiye’nin tahminlerini yükselttiği bir yıl. Ancak Çin’den dünyaya yayılmaya devam eden ‘korona virüs’ nedeniyle bölgeden gelecek turist sayısındaki düşüş kaçınılmaz olacak. Türkiye, bu duruma karşı eylem planı hazırlığında.

Ancak bu sorun Türkiye için bir anlamda da turizmde olumlu gelişmeleri getirecek. Bölgeye gitmekten vazgeçen başta Avrupalı ve Rus turistlerin daha fazla Türkiye’yi ziyaret edebileceği tahminleri var.