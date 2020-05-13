BİST100.3690.76EURO7.58-0.19USD6.98-0.17ALTIN382.14-0.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
    ABONE OL
    13.05.2020 - 12:56 | | DHA

    Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

    Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta; tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı.

    Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

     

    Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

    Avrupanın en uzunu olacak Zigana Tünelinin yüzde 68’i tamamlandı

    GÜMÜŞHANE- TRABZON ULAŞIMINI 40 DAKİKA KISALTACAK

    ​Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak.

    Avrupanın en uzunu olacak Zigana Tünelinin yüzde 68’i tamamlandı

    Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2021 yılında hizmete alınması planlanan ve 1 milyar liraya mal olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.

     

      Motosiklet sürücüsünü ıskaladı, otomobile çarptıAmasya'da Ferhat Tüneli'nde motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza

      Evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza

      Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

      Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

      Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

      Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

      0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

      0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

      Sıradaki Haber