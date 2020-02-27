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    27.02.2020 - 16:27 | | AA

    BAE koronavirüs nedeniyle İran'ın 5 kentine uçuşları askıya aldı

    Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai hava yolu şirketi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'ın 5 kentine seferleri durdurdu.

    BAE koronavirüs nedeniyle İran'ın 5 kentine uçuşları askıya aldı

     

    Şirketten yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan, Lar, Meşhed ve Şiraz kentlerine uçuşların geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Fly Dubai ayrıca, Bahreyn uçuşlarının 28 Şubat'a kadar çift yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

    Emirates hava yolu şirketi de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının direktifleri kapsamında Suudi Arabistan'a seyahatlere kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

    Öte yandan Kuveyt Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma ve Tayland'ın başkenti Bangkok'a kargo uçuşlarının yeniden başladığı belirtildi.

    Açıklamada, kararın Bakanlar Kuruluna bağlı "Kovid-19 ile Mücadele Komitesi"nin koordinasyonuyla alındığı aktarıldı.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Salgında bugüne kadar 2 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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