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    HaberlerEkonomi Haberleri Bağımsız denetimden geçti
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    19.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bağımsız denetimden geçti

    Dijital kimlik uygulamaları ile finansal kurumlar başta olmak üzere elektronik platformlardaki kritik müşteri ve işlem bilgilerini koruyan teknoloji firmalarından KOBIL Grup, yeni BDDK Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği kapsamında, dünyanın önde gelen bağımsız denetim şirketlerinden birisiyle yürüttüğü denetim sürecinden geçer not aldığını açıkladı.

    Bağımsız denetimden geçti

    KOBIL Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Müşterimiz olan bankalar yeni yönetmeliğe herhangi bir işlem ya da değişiklik yapmalarına gerek kalmadan bugünden hazır” dedi.

    Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
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