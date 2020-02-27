Bakan açıkladı! 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, 2019-2020 yıllarında değişik unvanlarda göreve başlayan 488 aday memur için hazırladıkları 10 günlük temel eğitimin sonuna gelindiğini söyledi.

Bakanlığın, hedeflerine ulaşmasında önemli bir işlevi olan insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, insan gücü planlamasını yürüttükleri projeler doğrultusunda gerçekleştirmek amacıyla 2020 Yılı Aday Memur Eğitimi'ni ilk defa Türkiye genelinde toplu olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, bunun faydalı ve başarılı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Eğitime katkı sunanlara teşekkür eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eğitimlerdeki amacımız, her kademe, her kadro ve unvanda görev yapan personelimizin hizmetlerini en iyi, en hızlı ve en kaliteli şekilde yürütmek adına, gelişim odaklı projeler üreten, şeffaf ve eşit yönetim izleyen, sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinen, yenilikleri takip eden, çözüm odaklı, inisiyatif ve sorumluluk sahibi insan kaynağı oluşturma hedefine bağlıdır. Konusunda deneyimli, bilgili, yeniliğe açık, hedef kitlesine dokunabilen, adil ve vizyon sahibi yöneticiler kazandırmak, ekip ruhu bilinciyle daha etkin ve verimli şekilde çalışılmasını sağlamak da bizim bu eğitimlerdeki öncelikli beklentilerimizdendir."

"Kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım"

Memur adaylarına tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, her konuya meraklı olmalarını istedi. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir, hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor.

Özellikle meslek mensuplarımıza tavsiyem, Bakanlığımızda çalışmak ödüldür, müjdedir ama eğer bunun için bugün imkan yoksa Bakanlığımızın kapısında beklemeyelim, çıkalım, dışarıda staj dahi olsa mutlaka çalışalım. Çünkü bizim 21. yüzyılda dışarıda çalışmış, özel sektörü bilen, özel sektör mantığıyla yetişmiş memurlarımıza, Bakanlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Bunu unutmayalım. Bakanlıkta çalışmak gönlümüze düştüyse çalışalım ama bir yandan da kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım."

"Sizlerden ilk beklentimiz mesleğinize sımsıkı sarılmanızdır"

Memur adaylarına tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, "Suyu da bizden sorarlar, toprağı da. Hayvanı da bizden sorarlar, ormanı da. Meteorolojiyi de bizden sorarlar gıdayı da. Bakanlığımızın amblemi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ancak dikkatinizi çekmek isterim ki o üç kırmızı şerit, havayı, toprağı ve suyu temsil eder." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ambleminde "suyu, toprağı ve havayı" kullandıklarını ancak ateşin kullanılmadığını ifade eden Pakdemirli, bunun kullanılmasının iyi olacağını çünkü orman yangınlarının da kendi bakanlığının görev alanında olduğunu kaydetti.

Hayati bir bakanlık olduklarını, kapsamı geniş, sorumluluğu büyük, işi çok, yükü ağır olduğunu anlatan Pakdemirli, "Tarladan sofraya, membadan bardağa, tohumdan fidana, kuzudan oğlağa, yediğimiz, içtiğimiz, ektiğimiz, biçtiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz öyle bir zincirdir ki bir tane halka incinse, hep birlikte sarsılırız. Bu yüzden sizlerden ilk beklentimiz, hangi göreve atandıysanız, en iyisini yapmanız ve mesleğinize sımsıkı sarılmanızdır." diye konuştu.

"Fark yaratmak önemli"

Fark yaratmanın önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, memur adaylarının içindeki cevheri dokunduğu her konuya yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

Adaylara tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İşinizi aşkla, canla ve başla yapın. Vatandaşa giden her hizmeti kolaylaştırın ve lütfen öncü olun, lider olun, rehber olun. Heyecanla başladıktan bir zaman sonra herhangi bir rehavetin üzerinize sinmesine asla müsaade etmeyin. Çünkü bizler de artık buna müsaade etmeyeceğiz. Artık Bakanlık olarak farklı bir insan kaynakları politikası izleyeceğiz. İnşallah artık çalışanın, fark yaratanın mükafatlandırıldığı bir yönetim sistemine geçiyoruz. Yakın bir zamanda detayları da sizlerle paylaşmış olacağız. Biz, 150 bin kişilik büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu ailede en önemli kavram güvendir. Çünkü biz aslında size bir masa, bir koltuk vermiyoruz. Biz size koskoca bir Bakanlığı ve vatandaşlarımızın emeğini emanet ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin de çalışmalarınızda, bu güvenilirliğin devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğinize yürekten inanıyorum."

"Mutlaka kendinize yatırım yapın"

İngilizce'nin yanında bir dil daha bilmek, yurt dışını deneyimlemek, teknolojiden haberdar olmak gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, heyecanı, hayalleri ve hedefleri hep diri tutmak gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, "Çünkü bizim her kurumda olduğu gibi heyecanını yitirmeyen girişimci insanlara, işini iyi yapan, işinin hakkını veren, işiyle bütünleşen ehil ve çalışkan kardeşlerimize ihtiyacımız var. Emin olun çiftçi toprağını gerektiği gibi ekebilirse, yetiştirici hayvanlarını hastalıklardan koruyabilirse, vatandaşımız gıdasını güvenle tüketebilirse ancak o zaman başınızı yastığa gönül rahatlığıyla koyabileceksiniz." dedi.

Hem çiftçi hem devlet adamı olan babasını dört yıl önce kaybettiğini hatırlatan Pakdemirli, toprağa bağlılığın kültürel kodlardan kaynakladığını söyledi.