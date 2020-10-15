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    15.10.2020 - 11:48 | | AA

    Bakan açıkladı! En az 2 bin lira olacak...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekler ile ilgili, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

    Bakan açıkladı! En az 2 bin lira olacak...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

    Bakan Pakdemirli "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." diye konuştu.

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