BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Rapor verme süreleri uzatıldı
    ABONE OL
    17.05.2020 - 15:53 | | DHA

    Bakan açıkladı! Rapor verme süreleri uzatıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresinin 1 ay ek süre ile 30 Haziran'a uzatıldığı açıklandı.

    Bakan açıkladı! Rapor verme süreleri uzatıldı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alındığı hatırlatıldı. Aynı şekilde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açıldığı belirtildi. Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına 1 ay ek süre tanındı. Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi.

    'TESLİM SÜRELERİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI'

    Bakanlığın ek süre kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatması da dikkat alındı. Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran'a kadar elektronik ortamda bakanlığa gönderebilecek.

    Yaşlılar arasında sokak ortasında kısıtlama tartışması yaşandıSultangazi’de günler sonra ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş üstü iki vatandaş arasında ‘kısıtlama’ tartışması yaşandı. Vatandaşlardan biri sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirerek “Allah’ın verdiği canı corona alamaz” derken, diğeri, “Herkes senin gibi düşünürse Türkiye’de insan kalmaz. Fahrettin Koca’nın bir gözü kıpkırmızı, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi I Elazığ'da pandemi bölümündeki 4 servisten 2'si kapatıldı

    Son dakika haberi I Elazığ'da pandemi bölümündeki 4 servisten 2'si kapatıldı

    İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

    İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    18 Mayıs'ta (yarın) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

    18 Mayıs'ta (yarın) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

    Sıradaki Haber