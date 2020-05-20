BİST102.1580.17EURO7.460.84USD6.790.35ALTIN382.230.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz
    ABONE OL
    20.05.2020 - 21:21 | | DHA

    Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB Ekonomi Buluşması'na ilişkin, açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" ifadelerine yer verdi. 

     

     

     

      Kayseri'de 6 apartmana 'koronavirüs' karantinasıKayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı 2020 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir?

      Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı 2020 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir?

      Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

      Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

      Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

      Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

      21 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (Sahur) saatleri

      21 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (Sahur) saatleri

      Sıradaki Haber