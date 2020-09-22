22.09.2020 - 11:14 |
Bakan Albayrak açıkladı! Ekonomi güçlü mesaj verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah."
“Gezegenin kara kutusu: Antarktika” belgeseli gün sayıyorTürk bilim insanlarının Beyaz Kıta’nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini konu alan “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.