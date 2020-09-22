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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı! Ekonomi güçlü mesaj verdi
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    22.09.2020 - 11:14 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Ekonomi güçlü mesaj verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi." dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Ekonomi güçlü mesaj verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.

    Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah."

    Bakan Albayrak açıkladı Ekonomi güçlü mesaj verdi

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