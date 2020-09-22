Bakan Albayrak açıkladı! Ekonomi güçlü mesaj verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.

Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah."